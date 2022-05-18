«Болонья» подумывает пригласить де Дзерби

В «Болонье» может смениться тренер, руководство клуба подумывает о приглашении Роберто де Дзерби, который намерен расстаться с донецким «Шахтёром» в силу отсутствия возможности по проведению чемпионата Украины по футболу.

Сейчас «Болонью» тренирует Синиша Михайлович, но у сербского тренера не все в порядке со здоровьем, к тому же, де Дзерби сам заинтересован в сотрудничестве. Стороны уже договорились о встрече, однако загвоздкой могут стать достаточно высокие запросы де Дзерби - как уточняет итальянский портал ITASportPress, он хочет зарабатывать по два миллиона евро за сезон.