«Милан» интересуется Кристанте

«Милан» интересуется полузащитником «Ромы» Брианом Кристанте. Контракт футболиста с римским клубом заканчивается в 2024 году.

Согласно соглашению, Кристанте зарабатывает 1,8 миллионов евро в год.

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью не хочет терять игрока, однако Кристанте может соблазниться участием Лиге чемпионов.Ожидается, что сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро.

Футболист является выпускником академии «Милана» и выступал за этот клуб в сезоне 2013-14, сыграв 3 матча. В этом сезоне Кристанте провел в Серии А 33 игры и забил 2 гола.