В Италии считают, что сборная всё ещё может попасть на чемпионат мира

Бывший чиновник из итальянского Олимпийского комитета Франко Чименти заявил, что сборная Италии имеет шанс поехать в Катар.

«Есть еще шанс увидеть Италию на чемпионате мира, и это более конкретно, чем думают люди», — сказал он в интервью GR Parlamento.

Ранее сообщалось, что ФИФА может дисквалифицировать сборную Эквадора за фальсификацию документов в отношении одного из своих футболистов.

«Если это произойдет, Эквадор должна заменить другая сборная, и правила ФИФА гласят, что это - самая высокая команда в рейтинге ФИФА. На данный момент это Италия», - заявил чиновник.

Сборная Италии не смогла пробиться на главный форум планеты после того, как уступила в полуфинальном стыковом матче команде Северной Македонии.