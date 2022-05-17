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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов предложить Перишичу более лучший, чем у «Интера», контракт

17 Мая 2022 • 14:42 Комментировать

«Ювентус» готов предложить полузащитнику Ивану Перишичу более лучший, чем у «Интера», контракт.

Туринский клуб хочет подписать футболиста на два года с возможностью продлить соглашение еще на один сезон. Заработная плата футболиста составит 6 миллионов евро в год. Это примерно в полтора раза больше, чем игроку предлагает «Интер».

Ранее сообщалось, что Перишич не может прийти к согласию с миланским клубом по поводу продления нынешнего соглашения и считает, что в команде с ним поступают неправильно.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 34 игры, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Иван Перишич
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