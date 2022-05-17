Три звёздных игрока могут бесплатно достаться «Ювентусу»

Туринский «Ювентус» планирует серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. В поле зрения «старой синьоры» находятся сразу три звездных футболиста.

Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, целями «бьянконери» являются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также вингеры Иван Перишич («Интер») и Анхель ди Мария, выступающий за французский «ПСЖ». Ранее сообщалось, что с аргентинцем уже согласован однолетний трудовой договор.

У всех троих игроков истекающие контракты. Туринский топ-клуб намерен воспользоваться этим и подписать их бесплатно.