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Чемпионат Италии. Серия А

Три звёздных игрока могут бесплатно достаться «Ювентусу»

17 Мая 2022 • 13:46 Комментировать

Туринский «Ювентус» планирует серьезно усилить команду в летнее трансферное окно. В поле зрения «старой синьоры» находятся сразу три звездных футболиста.

Согласно сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, целями «бьянконери» являются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также вингеры Иван Перишич («Интер») и Анхель ди Мария, выступающий за французский «ПСЖ». Ранее сообщалось, что с аргентинцем уже согласован однолетний трудовой договор.

У всех троих игроков истекающие контракты. Туринский топ-клуб намерен воспользоваться этим и подписать их бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Иван Перишич Поль Погба
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