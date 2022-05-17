Вьери: «Интер» доминирует над всеми»

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери положительно оценил сезон для команды Симоне Индзаги.

«У них была невероятная кампания в Лиге чемпионов. Они попали на «Ливерпуль», но если бы жребий выпал другим, все могло закончится лучше. Проигрывая против «Эмполи» 0:2, они могли забить 10-12 голов. «Интер» доминирует над всеми», - заявил Вьери.

Экс-форвард добавил, что даже в случае неуспеха в борьбе за Скудетто, миланский клуб не стоит винить в неудачном сезоне.

На данный момент «Интер» занимает второе место в чемпионате Италии. За тур до финиша команда отстает от «Милана» на 2 очка.