Ди Мария подписал контракт с «Ювентусом»

Аргентинский вингер Анхель ди Мария заключил трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», утверждают журналисты портала Goal.com.

Контракт 34-летнего полузащитника с итальянским топ-клубом рассчитан на один год. В соглашении прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один сезон. Договор между сторонами вступит в силу 1 июля.

Ди Мария перейдет в «Ювентус» из «ПСЖ» в статусе свободного агента. В составе парижского коллектива он выступал с 2015 года. На его счету 92 забитых мяча и 118 голевых в 294 поединках.

В сезоне-2021/2022 Анхель сыграл 25 матчей в Лиге 1, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.