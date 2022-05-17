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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария подписал контракт с «Ювентусом»

17 Мая 2022 • 12:23 Комментировать (2)

Аргентинский вингер Анхель ди Мария заключил трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», утверждают журналисты портала Goal.com.

Контракт 34-летнего полузащитника с итальянским топ-клубом рассчитан на один год. В соглашении прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один сезон. Договор между сторонами вступит в силу 1 июля.

Ди Мария перейдет в «Ювентус» из «ПСЖ» в статусе свободного агента. В составе парижского коллектива он выступал с 2015 года. На его счету 92 забитых мяча и 118 голевых в 294 поединках.

В сезоне-2021/2022 Анхель сыграл 25 матчей в Лиге 1, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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