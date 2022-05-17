Стало известно, когда Златан объявит о своём будущем

Опытнейший шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшее время объявит о своём будущем.

По информации Football Italia, 40-летний шведский футболист собирается объявить о своём окончательном решении после последнего матча этого сезона, в котором миланская команда сыграет с «Сассуоло». Напомним, что Златан может остаться в «Милане», а может и завершить карьеру для того, чтобы стать агентом.

Напомним, что в этом сезоне Златан Ибрагимович провёл в итальянском чемпионате 22 поединка, в которых забил восемь мячей и сделал три голевые передачи. «Милан» за тур до окончания чемпионата лидирует в таблице Серии А.