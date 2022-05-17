Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда Златан объявит о своём будущем

17 Мая 2022 • 11:52 Комментировать

Опытнейший шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшее время объявит о своём будущем.

По информации Football Italia, 40-летний шведский футболист собирается объявить о своём окончательном решении после последнего матча этого сезона, в котором миланская команда сыграет с «Сассуоло». Напомним, что Златан может остаться в «Милане», а может и завершить карьеру для того, чтобы стать агентом.

Напомним, что в этом сезоне Златан Ибрагимович провёл в итальянском чемпионате 22 поединка, в которых забил восемь мячей и сделал три голевые передачи. «Милан» за тур до окончания чемпионата лидирует в таблице Серии А.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
11:52 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Златан объявит о своём будущем
11:46 · Италия. Серия А
Аллегри назвал игрока, которого продаст «Ювентус»
11:28 · Италия. Серия А
Полузащитник «Милана»: Ради команды игроки готовы на всё
11:28 · Италия. Серия А
Спаллетти попросил руководство «Наполи» не продавать Кулибали
10:59 · Италия. Серия А
Теннисист Джокович назвал футболиста, который его вдохновляет
10:45 · Италия. Серия А
«Реал» летом подпишет вратаря «Наполи»
10:30 · Германия. Бундеслига
Брекало решил вернуться из «Торино» в «Вольфсбрг»
09:54 · Италия. Серия А
Погба об уходе Кьеллини из «Ювентуса»: Для меня было честью делить поле с таким игроком
09:42 · Италия. Серия А
Де Лихт останется в «Ювентусе»
09:31 · Италия. Серия А
Ибрагимович может остаться в «Милане»
09:18 · Италия. Серия А
Сарри: «Если Милинкович-Савич и уйдёт, то не в клуб Серии А»
08:58 · Италия. Серия А
Бастони о форме Перишича: «Так он и ест «странные вещи»
08:55 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич считает, что это был лучший сезон в его карьере
08:42 · Италия. Серия А
Погба отреагировал на уход Дибалы из «Ювентуса»
08:32 · Италия. Серия А
Кьеллини: Я готов поиграть за пределами Италии
Все новости
Рекомендуем