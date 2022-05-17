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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри назвал игрока, которого продаст «Ювентус»

17 Мая 2022 • 11:46 Комментировать

Дни бразильского полузащитника Артура Мело в туринском «Ювентусе» сочтены. По информации инсайдера Николо Скиры, наставник команды Массимилиано Аллегри больше не заинтересован в услугах легионера.

Таким образом, «старая синьора» продаст игрока в летнее трансферное окно. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Артур пополнил ряды туринского гранда в 2020 году, перебравшись из каталонской «Барселоны». С ним был подписан долгосрочный трудовой договор до конца сезона-2024/2025.

В этом сезоне бразилец принял участие в 31 поединке, отметившись лишь одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Артур Мело
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