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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти попросил руководство «Наполи» не продавать Кулибали

17 Мая 2022 • 11:28 Комментировать

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти попросил руководство клуба не продавать защитника Калиду Кулибали. Наставник хочет, чтобы футболист продлил контракт с неаполитанским клубом.

В последнее время 30-летний защитник был связан с переходом в «Барселону», однако Спаллетти высказался против ухода игрока, сообщает Gazzetta dello Sport.

Тем не менее, текущее соглашение Кулибали заканчивается в следующем году, сам футболист не намерен продлевать контракт. Будущее летнее трансферное окно может стать последним шансом для «Наполи» заработать на продаже игрока.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 26 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Калиду Кулибали
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