Спаллетти попросил руководство «Наполи» не продавать Кулибали

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти попросил руководство клуба не продавать защитника Калиду Кулибали. Наставник хочет, чтобы футболист продлил контракт с неаполитанским клубом.

В последнее время 30-летний защитник был связан с переходом в «Барселону», однако Спаллетти высказался против ухода игрока, сообщает Gazzetta dello Sport.

Тем не менее, текущее соглашение Кулибали заканчивается в следующем году, сам футболист не намерен продлевать контракт. Будущее летнее трансферное окно может стать последним шансом для «Наполи» заработать на продаже игрока.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 26 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.