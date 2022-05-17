Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Теннисист Джокович назвал футболиста, который его вдохновляет

17 Мая 2022 • 10:59 Комментировать

Именитый сербский теннисист Новак Джокович рассказал журналистам о футболисте, который больше всего вдохновляет его.

Джокович заявил, что больше всего его вдохновляет опытный шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Теннисист отметил, что форвард показывает невероятную игра, хотя ему уже 40 лет, что очень впечатляет и мотивирует как можно дольше заниматься любимым делом. Стоит отметить, что до этого серб назвал «Милан» своей любимой командой.

В этом сезоне Златан Ибрагимович провёл в итальянской лиге 22 матча, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Новак Джокович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
10:59 · Италия. Серия А
Теннисист Джокович назвал футболиста, который его вдохновляет
10:45 · Италия. Серия А
«Реал» летом подпишет вратаря «Наполи»
10:30 · Германия. Бундеслига
Брекало решил вернуться из «Торино» в «Вольфсбрг»
09:54 · Италия. Серия А
Погба об уходе Кьеллини из «Ювентуса»: Для меня было честью делить поле с таким игроком
09:42 · Италия. Серия А
Де Лихт останется в «Ювентусе»
09:31 · Италия. Серия А
Ибрагимович может остаться в «Милане»
09:18 · Италия. Серия А
Сарри: «Если Милинкович-Савич и уйдёт, то не в клуб Серии А»
08:58 · Италия. Серия А
Бастони о форме Перишича: «Так он и ест «странные вещи»
08:55 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич считает, что это был лучший сезон в его карьере
08:42 · Италия. Серия А
Погба отреагировал на уход Дибалы из «Ювентуса»
08:32 · Италия. Серия А
Кьеллини: Я готов поиграть за пределами Италии
08:26 · Италия. Серия А
Аллегри: Влахович и Закария в следующем сезоне ещё прибавят
08:05 · Италия. Серия А
Аллегри: Дибала многое отдал «Ювентусу»
07:59 · Италия. Серия А
Клуб АПЛ поборется с миланскими грандами за игрока «Ювентуса»
07:40 · Англия. Премьер-лига
Аллегри отшутился на вопрос о возвращении Погба
Все новости
Рекомендуем