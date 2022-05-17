Теннисист Джокович назвал футболиста, который его вдохновляет

Именитый сербский теннисист Новак Джокович рассказал журналистам о футболисте, который больше всего вдохновляет его.

Джокович заявил, что больше всего его вдохновляет опытный шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Теннисист отметил, что форвард показывает невероятную игра, хотя ему уже 40 лет, что очень впечатляет и мотивирует как можно дольше заниматься любимым делом. Стоит отметить, что до этого серб назвал «Милан» своей любимой командой.

В этом сезоне Златан Ибрагимович провёл в итальянской лиге 22 матча, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.