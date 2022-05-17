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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» летом подпишет вратаря «Наполи»

17 Мая 2022 • 10:45 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» собираются в летнее трансферное окно подписать соглашение с опытным колумбийским голкипером «Наполи» Давидом Оспиной.

По информации авторитетного издания Marca, 33-летний колумбийский вратарь должен стать вторым номером «королевского клуба» и будет сменщиком для бельгийца Тибо Куртуа. Стоит отметить, что действующее соглашение Оспины с неаполитанской командой рассчитано до конца этого сезона, так что в «Реал» вратарь может перебраться бесплатно.

В этом сезоне Давид Оспина провёл в итальянской лиге 31 встречу, в 13 из которых сумел отыграть на ноль. До этого колумбиец также играл за «Арсенал» и «Ниццу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Давид Оспина
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