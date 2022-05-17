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Чемпионат Италии. Серия А

Погба об уходе Кьеллини из «Ювентуса»: Для меня было честью делить поле с таким игроком

17 Мая 2022 • 09:54 Комментировать

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на уход опытного итальянского защитника Джорджо Кьеллини из туринского «Ювентуса».

Погба в своих социальных сетях написал, что у Кьеллини просто фантастическая карьера, которой стоит позавидовать. Француз отметил, что для него было честью делить поле с таким невероятным футболистом, который является не только хорошим игроком, но и прекрасным человеком.

Напомним, что Джорджо Кьеллини этим летом решил покинуть «старую синьору». В этом сезоне опытный защитник провёл в Серии А 20 матчей, в которых получил два горчичника.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Поль Погба
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