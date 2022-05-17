Де Лихт останется в «Ювентусе»

«Ювентус» близок к продлению контракта с защитником Маттайсом де Лихтом, сообщает Sky Sport.

По информации источника, новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2026 года. Сам игрок хочет остаться в Турине, так как после ухода Джорджо Кьеллини он надеется стать новым лидером обороны в команде.

Де Лихт перешёл в «Ювентус» в 2019 году из «Аякса» за 85,5 млн евро. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний голландец провёл за «старую синьору» 41 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.