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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт останется в «Ювентусе»

17 Мая 2022 • 09:42 Комментировать

«Ювентус» близок к продлению контракта с защитником Маттайсом де Лихтом, сообщает Sky Sport.

По информации источника, новое соглашение с футболистом будет рассчитано до 2026 года. Сам игрок хочет остаться в Турине, так как после ухода Джорджо Кьеллини он надеется стать новым лидером обороны в команде.

Де Лихт перешёл в «Ювентус» в 2019 году из «Аякса» за 85,5 млн евро. Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний голландец провёл за «старую синьору» 41 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Маттайс де Лихт
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