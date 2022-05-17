Бастони о форме Перишича: «Так он и ест «странные вещи»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони заявил журналистам, что его одноклубник Иван Перишич находится в блестящей спортивной форме, потому что ест «странные вещи».

«За ужином я спросил его, что он ест, потому что я бы тоже съел то же самое. Но это был хлеб, индейка и авокадо. Странные вещи, поэтому я не стал», - сказал защитник «Интера» в интервью DAZN.

Бастони добавил, что считает Перишича настоящим профессионалом, который успевает восстанавливаться после тяжелых игр и быстро набирать форму.

В этом сезоне Перишич провел в Серии А 34 игры, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.