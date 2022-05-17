Звёздный сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич считает, что это был лучший сезон в его карьере.

Милинкович-Савич заявил журналистам, что это был очень тяжёлый сезон для римского клуба, но под руководством Маурицио Сарри он заметно прибавил. Серб отметил, что это был лучший сезон в его карьере. Полузащитник выразил надежду на то, что «столичные орлы» в следующем сезоне смогут побороться за Лигу чемпионов.

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 36 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 11 ассистов.