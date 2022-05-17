Погба отреагировал на уход Дибалы из «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба отреагировал на уход аргентинского вингера Пауло Дибалы из «старой синьоры».

«Ты отличный футболист и хороший парень. Очень рад, что у меня есть такой товарищ. Было круто проводить с тобой время в Турине. Надеюсь, мы вскоре увидимся», - гласит сообщение французского хавбека в социальной сети.

Дибала защищал цвета туринского коллектива с 2015 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах звездного аргентинца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».