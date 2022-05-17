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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: Я готов поиграть за пределами Италии

17 Мая 2022 • 08:32 Комментировать

Опытный итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил журналистам, что точно готов попробовать свои силы за пределами Италии.

Кьеллини сказал, что готов поиграть за пределами Италии, как и всегда мечтал. Опытный защитник отметил, что скоро он примет окончательное решение по поводу продолжения своей карьеры, но для начала ему нужно посоветоваться со своей семьёй. Напомним, что пресса активно отправляет Кьеллини в МЛС.

В этом сезоне 37-летний Джорджо Кьеллини провёл в итальянском чемпионате 20 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
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