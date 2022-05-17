Аллегри: Влахович и Закария в следующем сезоне ещё прибавят

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив Душана Влаховича и Дениса Закарии в туринском клубе.

Аллегри сказал, что туринская команда заложила прекрасный фундамент на следующий сезон. Опытный специалист отметил, что пополнившие состав «Ювентуса» этой зимой Душан Влахович и Денис Закария в следующем сезоне точно ещё прибавят и помогут «старой синьоре» снова вернуться на лидирующие позиции в итальянском футболе.

Напомним, что «Ювентус» уже гарантировал себе четвёртую строчку в Серии А и попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.