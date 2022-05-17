Аллегри: Дибала многое отдал «Ювентусу»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился с журналистами своим мнением по поводу аргентинского форварда Пауло Дибалы.

Аллегри сказал, что аргентинец в течение семи лет был очень важным игроком для туринской команды. Наставник «старой синьоры» отметил, что чувствует, что помог Дибале вырасти в профессиональном плане. Опытный специалист добавил, что форвард многое отдал «Ювентусу» и всегда выкладывался на поле на все сто процентов.

Напомним, что этим летом Пауло Дибала на правах свободного агента покинет туринский клуб. В этом сезоне форвард провёл в итальянской лиге 28 матчей, в которых забил десять мячей и сделал пять ассистов.