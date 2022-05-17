Клуб АПЛ поборется с миланскими грандами за игрока «Ювентуса»

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески имеет вариант трудоустройства в английской Премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

По сообщениям итальянских СМИ, один из английских клубов готов заключить контракт с 28-летним атакующим полузащитником. Помимо коллектива из АПЛ, интерес к Федерико проявляют «Милан» и «Интер».

Действующее трудовое соглашение Бернардески со «старой синьорой» истекает этим летом. В сезоне-2021/2022 чемпионата Италии он отметился двумя забитыми мячами и шестью ассистами в 32 поединках.