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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Фиорентины»: Мы заслуживаем выйти в Лигу Европы

17 Мая 2022 • 07:34 Комментировать

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно в разговоре с журналистами заявил о том, что его подопечные заслуживают выйти в Лигу Европы в этом сезоне.

Итальяно сказал, что его очень разочаровало крупное поражение от «Сампдории», ведь его команда была мотивирована и должна была выигрывать, но что-то пошло не по плану. Тренер «фиалок» отметил, что его подопечные проводят хороший сезон и точно заслуживают выйти в Лигу Европы.

Напомним, что «Фиорентина» на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата. В последнем туре «фиалки» сыграют с туринским «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Лига Европы Винченцо Итальяно
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