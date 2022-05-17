Тренер «Фиорентины»: Мы заслуживаем выйти в Лигу Европы

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно в разговоре с журналистами заявил о том, что его подопечные заслуживают выйти в Лигу Европы в этом сезоне.

Итальяно сказал, что его очень разочаровало крупное поражение от «Сампдории», ведь его команда была мотивирована и должна была выигрывать, но что-то пошло не по плану. Тренер «фиалок» отметил, что его подопечные проводят хороший сезон и точно заслуживают выйти в Лигу Европы.

Напомним, что «Фиорентина» на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата. В последнем туре «фиалки» сыграют с туринским «Ювентусом».