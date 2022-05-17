Буффон назвал главную несправедливость, связанную с «Золотым мячом»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон высказался о главной, по его мнению, несправедливости при вручении «Золотого мяча».

«Я считаю, что самой большой несправедливостью было то, что «Золотой мяч» не получил Андрес Иньеста. Он в лучшие годы не уступал Марадоне, Месси и Роналду», - передает слова экс-голкипера «Ювентуса» и «ПСЖ» издание France Football.

В 2010 году Иньеста провел отличный сезон и был близок к награде, однако по итогам голосования занял второе место. Испанца обогнал аргентинец Лионель Месси. Спустя два года Андрес занял третье место в споре за «Золотой мяч».