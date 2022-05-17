Милинкович-Савич в случае ухода из «Лацио» не останется в Италии

Сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич в случае ухода из римской команды перейдёт в клуб не из итальянского чемпионата.

Об этом рассказал журналистам наставник «столичных орлов» Маурицио Сарри. Опытный специалист отметил, что если сербский футболист всё же примет решение покинуть римский клуб, то он продолжит карьеру в другом европейском чемпионате. Напомним, что пресса сватает полузащитника в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 36 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 11 ассистов.