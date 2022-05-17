«Ювентус» готов платить ди Марии 7 млн евро в год

Руководители туринского «Ювентуса» готовы предложить опытному аргентинскому полузащитнику «ПСЖ» Анхелю ди Марии контракт с солидной зарплатой.

По информации инсайдера Николо Скиры, туринская команда предлагает 34-летнему аргентинскому футболисту однолетнее соглашение с зарплатой в семь миллионов евро в год. Напомним, что этим летом ди Мария станет свободным агентом и сможет перебраться в «Ювентус» бесплатно. Полузащитник хотел бы остаться в Европе.

В этом сезоне Анхель ди Мария провёл во французской лиге 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью ассистами.