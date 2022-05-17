Дибала заплакал после матча с «Лацио»

Звёздный аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сумел сдержать слёзы после окончания последнего домашнего матча в составе туринского клуба.

«Старая синьора» не сумела в родных стенах обыграть римский «Лацио». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Аргентинец проводил последний домашний матч в составе «Ювентуса» и во время прощания с болельщиками заплакал прямо на футбольном поле.

Напомним, что этим летом Пауло Дибала покинет «Ювентус» на правах свободного агента. В услугах аргентинского футболиста заинтересованы многие топ-клубы, среди которых миланский «Интер», лондонский «Арсенал» и другие.