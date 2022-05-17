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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала заплакал после матча с «Лацио»

17 Мая 2022 • 06:29 Комментировать

Звёздный аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сумел сдержать слёзы после окончания последнего домашнего матча в составе туринского клуба.

«Старая синьора» не сумела в родных стенах обыграть римский «Лацио». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Аргентинец проводил последний домашний матч в составе «Ювентуса» и во время прощания с болельщиками заплакал прямо на футбольном поле.

Напомним, что этим летом Пауло Дибала покинет «Ювентус» на правах свободного агента. В услугах аргентинского футболиста заинтересованы многие топ-клубы, среди которых миланский «Интер», лондонский «Арсенал» и другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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