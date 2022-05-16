«Интер» снова не смог договориться с Перишичем

«Интер» провел очередную встречу с полузащитником Иваном Перишичем по поводу продления контракта, но и она пока не привела к согласию обеих сторон.

Миланский клуб по-прежнему предлагает 4,5 миллиона в год и контракт на два сезона. Однако, футболист продолжает настаивать на 5-миллионной сделке.

На последней встрече руководство миланского клуба дало четко понять, что не станет менять условия. Ранее игрок заявил, что считает «ненормальной» ситуацию, когда клуб затягивает переговоры с футболистом, который нужен команде.

В этом сезоне Перишич провел в Серии А 34 игры, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.