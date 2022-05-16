«Фиорентина» работает над трансфером Торрейры

«Фиорентина» пытается выкупить полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, сейчас у «фиалок» есть возможность выкупить игрока за 15 млн евро, но они ведут переговоры с «пушкарями», чтобы снизить окончательную сумму трансфера.

Торрейра перешёл в «Арсенал» в 2018 году из «Сампдории» за 28,65 млн евро. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В августе 2021 года футболист перешёл в «Фиорентину» на правах аренды. После впечатляющей игры в этом сезоне итальянский клуб хочет сохранить игрока, который сам не против остаться в Италии.

В текущем сезоне 26-летний уругваец провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 млн евро.