Инсайдер: «У Перишича нет договоренности ни с одним из клубов»

Эксперт по трансферному рынку издания SportItalia Альфредо Педулла рассказал о ситуации с будущим 33-летнего полузащитника «Интера» Ивана Перишича.

«Иван не достиг договоренности ни с какими другими клубами, — сообщает Педулла, — он будет разговаривать с другими командами только тогда, когда так или иначе станет ясно его будущее в «Интере».

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Челси» и игрок ведет переговоры с английским клубом.

В этом сезоне Перишич провел в Серии А 34 игры, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с миланским клубом заканчивается летом.