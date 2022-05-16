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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер: «У Перишича нет договоренности ни с одним из клубов»

16 Мая 2022 • 09:51 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку издания SportItalia Альфредо Педулла рассказал о ситуации с будущим 33-летнего полузащитника «Интера» Ивана Перишича.

«Иван не достиг договоренности ни с какими другими клубами, — сообщает Педулла, — он будет разговаривать с другими командами только тогда, когда так или иначе станет ясно его будущее в «Интере».

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Челси» и игрок ведет переговоры с английским клубом.

В этом сезоне Перишич провел в Серии А 34 игры, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт игрока с миланским клубом заканчивается летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич
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