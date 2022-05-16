Аллегри разозлил вопрос журналиста об оценке сезона «Ювентуса»

В последнее время главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри настолько устал от вопросов прессы по поводу результатов «Ювентуса», что порой не может сдерживать себя на пресс-конференциях.

На последней из них Аллегри раздраженно отреагировал на оценки результатов сезоне.

«Что мне сказать? А вы сами счастливы? В «Ювентусе» всегда требуют только побед. Но выход в Лигу чемпионов – уже не тривиальное достижение», - сказал Аллегри.

Туринский клуб занимает четвертое место в Серии А, обеспечив себе место в главном еврокубке на следующий сезон. Тем не менее, команда не смогла бороться за победу в чемпионате Италии.