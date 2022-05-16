Теннисист Джокович назвал свою любимую футбольную команду

Именитый сербский теннисист Новак Джокович рассказал журналистам о своей любимой футбольной команде.

Спортсмен отметил, что он является большим фанатом «Милана», как и его менеджер. Теннисист заявил, что он желает миланской команде выиграть в этом сезоне чемпионский титул, до которого «россонери» осталось приложить совсем немного усилий. Джокович добавил, что, как и все болельщики, он с нетерпением ждёт развязки сезона.

Напомним, что за тур до окончания чемпионата команда под руководством Стефано Пиоли лидирует в турнирной таблице и опережает «Интер» на два очка.