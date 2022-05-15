«Ювентус» ищет замену Дибале

31-летний нападающий «Аталанты» и сборной Колумбии Луис Муриэль в ближайшее трансферное окно может покинуть свою команду, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, за игроком пристально следит туринский «Ювентус», который ищет замены аргентинцу Пауло Дибале.

Контракт колумбийца заканчивается по окончании следующего сезона. Портал Trasnfermarkt оценивает форварда в 22-а миллиона евро.

Он стал выступать за клуб из Бергамо в 2019-м году, после перехода из испанской «Севильи».

В текущем чемпионате Серии А он принял участие в 26-ти играх, где девять раз поразил ворота соперника и отдал восемь результативных передач.