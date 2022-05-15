Белотти сыграл свой 250-й матч за «Торино»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти отметил свой очередной юбилей - недавно он забил сотый гол в составе клуба в Серии А, а сейчас сыграл 250-й матч в составе клуба во всех турнирах. Юбилейным для него стал матч с «Вероной» - в нем «гранатовые» добились победы с минимальным счетом благодаря голу Брекало. Таким образом, юбилей своего лидера «Торино» отметил приличествующим образом.

Также стоит заметить, что Белотти является самым опытным игроком «Торино» из нынешнего состава - у него на 102 матча больше в составе клуба, нежели у ближайшего самого опытного футболиста в составе «Торино».