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Чемпионат Италии. Серия А

Футболист «Салернитаны» впервые в 21-м веке забил 10 голов за сезон

14 Мая 2022 • 20:03 Комментировать
Эмполи
1:1
Салернитана
окончен

В матче 37-го тура итальянского чемпионата Серии А «Эмполи» принимал дома «Салернитану», и гостям удалось уйти от поражения в заключительной части матча. Мяч записал на свой счет нападающий Федерико Бонаццоли, который довел количество своих мячей в сезоне до десяти мячей.

Бонаццоли - первый игрок «Салернитаны», который забил двузначное количество мячей в сезоне в 21-м веке. До него в прошлом веке это удавалось двоим - в сезоне 1947/1948 Ренцо Мерлин забил десять мячей, а в сезоне 1998/1999 Марко ди Вайо и вовсе забил 12 голов. «Салернитана» занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.
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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Федерико Бонаццоли
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окончен Эмполи 1:1 Салернитана 3.20 3.80 2.10
Идет 89 минута Удинезе 1:3 Специя 1.85 3.80 4.15
Идет 92 минута Верона 0:1 Торино 2.30 3.45 3.10
14.05  21:45 Рома ... Венеция 1.27 6.20 11.00
15.05  13:30 Болонья ... Сассуоло 2.85 3.05 2.75
15.05  16:00 Наполи ... Дженоа 1.32 5.60 9.40
15.05  19:00 Милан ... Аталанта 1.93 3.85 3.85
15.05  21:45 Кальяри ... Интер Милан 6.20 4.80 1.50
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Сегодня, 14 Мая
20:03 · Италия. Серия А
Футболист «Салернитаны» впервые в 21-м веке забил 10 голов за сезон
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