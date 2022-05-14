В матче 37-го тура итальянского чемпионата Серии А «Эмполи» принимал дома «Салернитану», и гостям удалось уйти от поражения в заключительной части матча. Мяч записал на свой счет нападающий Федерико Бонаццоли, который довел количество своих мячей в сезоне до десяти мячей.Бонаццоли - первый игрок «Салернитаны», который забил двузначное количество мячей в сезоне в 21-м веке. До него в прошлом веке это удавалось двоим - в сезоне 1947/1948 Ренцо Мерлин забил десять мячей, а в сезоне 1998/1999 Марко ди Вайо и вовсе забил 12 голов. «Салернитана» занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.
Футболист «Салернитаны» впервые в 21-м веке забил 10 голов за сезон
|Эмполи
|Салернитана
окончен
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|окончен
|Эмполи
|1:1
|Салернитана
|3.20 3.80 2.10
|Идет 89 минута
|Удинезе
|1:3
|Специя
|1.85 3.80 4.15
|Идет 92 минута
|Верона
|0:1
|Торино
|2.30 3.45 3.10
|14.05 21:45
|Рома
|...
|Венеция
|1.27 6.20 11.00
|15.05 13:30
|Болонья
|...
|Сассуоло
|2.85 3.05 2.75
|15.05 16:00
|Наполи
|...
|Дженоа
|1.32 5.60 9.40
|15.05 19:00
|Милан
|...
|Аталанта
|1.93 3.85 3.85
|15.05 21:45
|Кальяри
|...
|Интер Милан
|6.20 4.80 1.50
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