Футболист «Салернитаны» впервые в 21-м веке забил 10 голов за сезон

В матче 37-го тура итальянского чемпионата Серии А «Эмполи» принимал дома «Салернитану», и гостям удалось уйти от поражения в заключительной части матча. Мяч записал на свой счет нападающий Федерико Бонаццоли, который довел количество своих мячей в сезоне до десяти мячей.

Бонаццоли - первый игрок «Салернитаны», который забил двузначное количество мячей в сезоне в 21-м веке. До него в прошлом веке это удавалось двоим - в сезоне 1947/1948 Ренцо Мерлин забил десять мячей, а в сезоне 1998/1999 Марко ди Вайо и вовсе забил 12 голов. «Салернитана» занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.