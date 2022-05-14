Дембеле сменит «Барселону» на итальянский гранд

Каталонская «Барселона» начнет следующий сезон без французского вингера Усмана Дембеле, об этом рапортует Todofichajes. Игрок отказался продлевать контракт и покинет «сине-гранатовых» в статусе свободного агента.

Новым местом работы Усмана, скорее всего, станет туринский «Ювентус». «Старая синьора» находится в постоянном контакте с агентом футболиста. Переговоры между сторонами сейчас на продвинутой стадии. О сделке может быть объявлено в первые дни июня.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Испании 24-летний француз сыграл 20 поединков, забил всего один гол и сделал 13 результативных передач.