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Чемпионат Италии. Серия А

Дембеле сменит «Барселону» на итальянский гранд

14 Мая 2022 • 14:17 Комментировать

Каталонская «Барселона» начнет следующий сезон без французского вингера Усмана Дембеле, об этом рапортует Todofichajes. Игрок отказался продлевать контракт и покинет «сине-гранатовых» в статусе свободного агента.

Новым местом работы Усмана, скорее всего, станет туринский «Ювентус». «Старая синьора» находится в постоянном контакте с агентом футболиста. Переговоры между сторонами сейчас на продвинутой стадии. О сделке может быть объявлено в первые дни июня.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Испании 24-летний француз сыграл 20 поединков, забил всего один гол и сделал 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Усман Дембеле
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