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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет купить полузащитника «Атлетико»

14 Мая 2022 • 13:21 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль может вернуться в итальянский чемпионат, где ранее выступал за «Удинезе».

По данным Todofichajes, в летнем трансфере 27-летнего аргентинского футболиста заинтересован миланский «Интер». Боссы «нерадзурри» готовы сделать предложение «матрасникам» по окончании нынешнего сезона.

Де Пауль пополнил ряды «Атлетико» в июле прошлого года. С ним был подписан пятилетний трудовой договор.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Родриго провел 34 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Родриго де Пауль
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