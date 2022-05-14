«Интер» хочет купить полузащитника «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль может вернуться в итальянский чемпионат, где ранее выступал за «Удинезе».

По данным Todofichajes, в летнем трансфере 27-летнего аргентинского футболиста заинтересован миланский «Интер». Боссы «нерадзурри» готовы сделать предложение «матрасникам» по окончании нынешнего сезона.

Де Пауль пополнил ряды «Атлетико» в июле прошлого года. С ним был подписан пятилетний трудовой договор.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Родриго провел 34 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.