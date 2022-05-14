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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: Судьи в Италии явно работают против «Ромы»

14 Мая 2022 • 13:12 Комментировать

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью в очередной раз пожаловался журналистам на работу арбитров в итальянском чемпионате.

Моуринью сказал, что явно есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы римская команда заняла восьмую строчку и не попала в еврокубки. Португальский специалист считает, что арбитры в Италии явно работают против «Ромы», но он всё равно надеется занять с римлянами пятую или шестую строчку в чемпионате.

Напомним, что на данный момент подопечные Жозе Моуринью занимают шестую строчку в турнирной таблице Серии А. Стоит отметить, что «волки» также вышли в финал Лиги конференций.

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Рома Жозе Моуринью Серия А Судейство
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