Моуринью: Судьи в Италии явно работают против «Ромы»

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью в очередной раз пожаловался журналистам на работу арбитров в итальянском чемпионате.

Моуринью сказал, что явно есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы римская команда заняла восьмую строчку и не попала в еврокубки. Португальский специалист считает, что арбитры в Италии явно работают против «Ромы», но он всё равно надеется занять с римлянами пятую или шестую строчку в чемпионате.

Напомним, что на данный момент подопечные Жозе Моуринью занимают шестую строчку в турнирной таблице Серии А. Стоит отметить, что «волки» также вышли в финал Лиги конференций.