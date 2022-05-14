В сети появились фото выездной формы «Интера» на следующий сезон

Известный сайт Footyheadlines, который специализируется на футбольных формах, опубликовал фотографии новой выездной формы миланского «Интера».

Новая выездная форма миланской команды на следующий сезон будет выполнена в белых цветах с некоторыми бирюзовыми графическим вставками, которые напоминают карту мира с Италией рядом с клубной эмблемой. Стоит отметить, что официально новую форму «Интера» должны будут представить только в июле.

На данный момент миланский клуб под руководством Симоне Индзаги занимает вторую строчку в итальянском чемпионате. «Интер» на два балла отстаёт от лидирующего «Милана».