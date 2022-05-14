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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Лацио» летом собирается покинуть команду

14 Мая 2022 • 10:41 Комментировать

Албанский вратарь «Лацио» Томас Стракоша собирается в летнее трансферное окно покинуть римскую команду.

По информации инсайдера и журналиста Николо Скиры, 27-летний албанский вратарь не собирается продлевать контракт с римским клубом, так что летом Томас станет свободным агентом. До этого в прессе ходили слухи о том, что Стракоша может продолжить свою карьеру в одной из английских команд. Напомним, что за «Лацио» голкипер выступает с 2016 года.

В этом сезоне Томас Стракоша провёл в итальянском чемпионате 21 встречу, в семи из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Томас Стракоша
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