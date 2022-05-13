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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший форвард «Ювентуса» выпущен на свободу

13 Мая 2022 • 23:53 Комментировать

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Микколи вышел на свободу, несмотря на то, что еще полгода назад его апелляция на предыдущее судебное решение была отклонена и суд постановил, что Микколи предстоит посидеть за решеткой еще три с половиной года.

Микколи угодил на скамейку подсудимых за то, что было весьма популярно в России в «незабвенные 90-е» - для взыскания долга в пользу своего друга, работавшего физиотерапевтом «Палермо» в бытность выступлений Микколи в составе сицилийского клуба, Фабрицио обратился к «браткам-рэкетирам». Причем речь не шла о сколь-нибудь неподъемной сумме - 12 тысяч евро для жителя Италии вряд ли являются той суммой, которая может пустить жизнь под откос.

С Микколи случилось именно это, однако сейчас ему удалось выйти на свободу, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Он выпущен условно и должен соблюдать некоторые условия, в частности, ему запрещается покидать дом после 12 часов ночи вплоть до утра, также Микколи обязан заниматься общественными работами - преподавать в футбольной школе в Саленто.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Палермо Фабрицио Микколи
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