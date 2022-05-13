Агент Сапаты: «Никаких контактов с «Интером», моему клиенту хорошо в Бергамо»

Колумбийский полузащитник Дуван Сапата прошлым летом интересовал миланский «Интер», но в итоге предпочел остаться в «Аталанте». Его агента спросили о том, есть ли какие-то контакты с миланским клубом сейчас. Агент ответил отрицательно, но допустил, что гипотетическое предложение будет рассмотрено.

- Сейчас абсолютно никаких контактов. У Дувана есть контракт и ему хорошо в Бергамо. Но в футболе может случиться всякое. Вдруг «Интер» завтра позвонит. Мы выслушаем их предложение, но как поступим, сказать пока что не могу, - цитирует слова агента Сапаты итальянское издание L'Interista.