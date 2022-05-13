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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери назвал лучшего итальянского тренера всех времён

13 Мая 2022 • 21:54 Комментировать

Известный в прошлом итальянский форвард Кристиан Вьери рассказал, кто с его точки зрения является лучшим тренером Италии всех времён.

«Арриго Сакки, потому что он совершил революцию в итальянском футболе. Никому никогда не удавалось то, что он сделал в «Милане», – заявил бывший форвард сборной Италии и ряда ведущих клубов Серии А. – Также я могу выделить Липпи, который опередил своё время. Он выигрывал чемпионаты, Лигу чемпионов и кубок мира», – рассказал Вьери в интервью DAZN.

Кристиан Вьери защищал цвета «Ювентуса», «Лацио», «Интера», «Милана», «Фиорентины», «Аталанты» и множества других итальянских и зарубежных клубов. В составе национальной сборной нападающий провёл 49 поединков, в которых забил 23 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Марчелло Липпи Арриго Сакки Кристиан Вьери
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