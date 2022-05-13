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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Милан» нацелились на Дзаньоло

13 Мая 2022 • 15:42 Комментировать (1)

«Ювентус» и «Милан» нацелились на нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло. Футболистом также интересуется «Ливерпуль».

Контракт Дзаньоло с римским клубом заканчивается в 2024 году и до сих пор нет никаких гарантий относительно продления. Это означает, что римляне, вполне возможно, захотят выставить игрока на продажу в летнее межсезонье.

Футболистом интересуются «Ювентус» и «Милан», но оба клуба не готовы платить за него около 50 миллионов евро, как оценивает игрока TuttoMercatoWeb. Итальянские топ-клубы рассчитывают включить в сделку не самых нужных футболистов из своих составов, чтобы сбить цену.

В этом сезоне Дзаньоло провел в Серии А 27 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Ювентус Николо Дзаньоло
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