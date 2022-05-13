«ПСЖ» включился в борьбу за Бремера

«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «Торино» Глейсона Бремера. Спортивный директор французского клуба Леонардо давно следит за прогрессом своего 25-летнего соотечественника и хотел бы видеть игрока в составе «ПСЖ» в следующем сезоне, несмотря на то, что будущее самого Леонардо пока остается туманным.

Бремер перешел в «Торино» из «Атлетико Минейро» в 2018 году и сейчас является одним из лучших защитников Серии А. Ранее сообщалось, что игроком интересуются ряд итальянских топ-клубов.

В этом сезоне Бремер провел в Серии А 33 игры, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.