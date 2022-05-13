Туринский «Ювентус» посредством социальных сетей провел презентацию новой домашней формы на следующий сезон.

Комплект экипировки «старой синьоры» выполнен в традиционных бело-чёрных цветах. Стоит отметить, что вместо вертикальных полос на майке выполнен узор с черными треугольниками. В надпись спонсора команды Jeep добавлены очертания молний. Техническим партнером «Юве» является компания adidas.

Первый поединок в новой экипировке подопечные Массимилиано Аллегри проведут 15 мая. Это произойдет в матче 37-го тура Серии А против римского «Лацио».