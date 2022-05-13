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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» ведёт переговоры с ди Марией о двухлетнем контракте

13 Мая 2022 • 13:31 Комментировать

«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «ПСЖ» Анхелем ди Марией о двухлетнем контракте.

Текущее соглашение игрока с французским клубом заканчивается в этом году и «ПСЖ» не намерен оставлять футболиста в своем составе. Летом он может перейти в любой клуб на правах свободного агента.

В ди Марии также заинтересованы некоторые испанские и английские клубы. «Ювентус» собирается предложить двухлетний контракт. Однако препятствием может стать нынешняя зарплата аргентинца, который получает в «ПСЖ» 950 тысяч евро в месяц.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 24 игры, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Анхель Ди Мария
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