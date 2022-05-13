«Ювентус» ускорил переговоры по переходу Паредеса

«Ювентус» ускорил переговоры по переходу полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Однако, французский клуб требует 20 миллионов евро.

Туринцы в последние дни активизировал контакты с «ПСЖ» по поводу летнего трансфера Паредеса, даже несмотря на то, что среди целей «Юве» числятся и другие полузащитники.

Ранее сообщалось, что в услугах Паредеса также заинтересован «Интер».

«ПСЖ» готов отпустить футболиста, но не менее чем за 20 миллионов евро, сообщает BUT.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.