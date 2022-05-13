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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет видеть Дибалу в «Роме»

13 Мая 2022 • 13:18 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью настаивает на подписании полузащитника Паоло Дибалы и уже сообщил аргентинцу о своём желании. Контракт Дибалы с «Ювентусом» заканчивается в конце сезона и футболист покинет туринский клуб летом.

Его связывают с переходом в «Интер». Однако, один из представителей аргентинца считает, что идеальным вариантом для него было продолжение карьеры в «Роме».

Сам Моуринью сказал Дибале следующее:

«Ты отличный игрок, и я хотел бы тренировать такого футболиста, как ты».

Сообщается, что Дибала впечатлен последними играми римской команды и раздумывает над предложением португальского наставника.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью Пауло Дибала
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