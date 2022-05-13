«Барселона» намерена сделать конкретное предложение по Кулибали

«Барселона» намерена сделать конкретное предложение по защитнику «Наполи» Калиду Кулибали в ближайшие дни. Каталонский клуб предпримет серьезную попытку подписать футболиста.

Кулибали пришел в «Наполи» в 2014 году из «Генка». За последние восемь лет 30-летний игрок зарекомендовал себя одним из самых надежных центральных защитников в Европе.

Контракт Кулибали с «Наполи» истекает в 2023 году и новое соглашение пока не подписано. В связи с этим неаполитанский клуб, по всей вероятности, не будет препятствовать уходу игрока.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 25 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.