Осимхен об Инсинье: «Он пример для молодёжи, хочу пожелать ему успеха в МЛС»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отдал дань уважения Лоренцо Инсинье, который вскоре проведёт свои последние игры за неаполитанский клуб.

«Ему было трудно принять решение покинуть клуб и болельщиков, которые считают его легендой, но он образцовый профессионал, и только он знает, что сейчас правильно для его карьеры», - сказал Осимхен в интервью Kiss Kiss Napoli.

Инсинье покинет клуб по окончании сезона и планирует продолжить карьеру за океаном.

«Я желаю ему всего наилучшего в его новом приключении, потому что его личность является примером для молодых игроков», - добавил Осимхен.

Инсинье сыграл первый матч за «Наполи» в 2009 году и с 2012 года является основным игроком неаполитанского клуба.